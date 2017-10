Les tricoteuses corréziennes relèvent le défi pour le Téléthon : faire la plus longue écharpe du monde

C'est le défi fou lancé par le comité d'organisation du Téléthon de Meymac. Relier Meymac, ville du lancement du Téléthon en Corrèze l'an dernier, à Beynat, ville lancement cette année, par une écharpe de laine. 79 kilomètres de tricot.Et pourquoi plus encore ?

Annie Mazaleyrat, la présidente du comité du Téléthon à Meymac, ne s'attendait pas à un tel engouement pour le défi qu'elle a imaginé. Faire 79 000 écharpes d'un mètre sur 20 cm qui une fois cousues entre elles feront la distance entre Meymac et Beynat. "J'ai au moins 250 personnes qui se sont manifestées pour dire qu'elles tricotaient des écharpes," précise-t-elle. Et d'ajouter," il y en a dans toute la France même" qui en ont entendu parler via les réseaux sociaux notamment.

De fil en aiguille jusqu'au record du monde

Les tricoteuses corréziennes ont été remarquées par l'AFM et par France 2 qui a décidé de mettre en valeur le défi de Meymac lors du Téléthon lui-même. D'autant que désormais l'enjeu n'est plus seulement de faire 79 kilomètres d'écharpe. Car il y a un record du monde de la discipline, déjà détenu par des tricoteuses françaises, qui est de 87 kilomètres. Alors Annie Mazaleyrat et ses amies ont décidé de donner un coup de pelote supplémentaire. Et c'est désormais 90 kilomètres qu'elles veulent tricoter

Plus de 100 000 pelotes

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Les personnes intéressées peuvent contacter la coordination corrézienne du Téléthon. "Il y a des ateliers tricot partout en Corrèze. Mais les personnes peuvent tricoter chez elles". L'appel vaut aussi pour donner des pelotes de laine. Annie Mazaleyrat avait estimé à plus de 100 000 unités les besoins pour 79 kilomètres. L'écharpe sera déroulée à Beynat durant le Téléthon en direct donc sur France 2. Et ensuite chaque écharpe sera décousue pour être revendue lors du Téléthon 2018.