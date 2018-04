Après trois mois de convalescence, les trois bébés phoques qui s'étaient échoués mi-janvier sur les plages landaises et qui avaient été recueillis par l'Aquarium de Biarritz vont retrouver la vie sauvage. Ils vont être relâchés en Bretagne ce jeudi.

Landes, France

Vous vous souvenez peut-être d'Eleanor, ce bébé phoque qui s'était échoué sur une plage d'Hossegor le 18 janvier dernier, épuisée et cabossée par la tempête (qui lui a d'ailleurs donné son nom) ?

L'animal avait été recueilli par le centre de soins de l'Aquarium de Biarritz, comme deux autres bébés phoques gris, deux mâles qui se sont échoués quelques jours plus tard : Bixente, retrouvé sur la plage de Capbreton et Mimi, retrouvé sur la plage de Mimizan.

Eh bien après une convalescence de quasiment trois mois, l'heure est venue pour ces trois bébés phoques âgés de six mois de rejoindre les leurs : ils vont être relâchés ce jeudi, en Bretagne. Ils ont ingurgité assez de sardines et de maquereaux, ils ont repris du poids, bref, ils peuvent retrouver la vie sauvage.

Pourquoi ne sont-ils pas relâchés sur le littoral landais, mais sur une plage située à 25 km de Brest ? "Cela leur épargne un long voyage, puisque c'est dans cette zone, en Bretagne, que vivent plusieurs colonies de phoques gris", répond Olivier Briard, le responsable de l'Aquarium de Biarritz.

Juste avant de regagner la mer, les animaux vont être bagués et marqués, afin de permettre aux scientifiques de les localiser, et de suivre leur parcours, au moins dans un premier temps... On retrouvera probablement nos petits protégés bientôt au sud de l'Angleterre ou de l'Irlande.