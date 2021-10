Les urgences de l'hôpital de Bourgoin-Jallieu veulent attirer les médecins avec une vidéo humoristique

Le personnel des urgences du centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu donne tout pour que des jeunes médecins les rejoignent ! Il s'est mis en scène dans une vidéo humoristique pour présenter leur service et son atmosphère aux internes en médecine qui vont bientôt officiellement devenir médecin.

Des chatons dans l'ambulance

L'idée était de leur présenter quelque chose de plus attirant qu'un classique power point. Quelques heures de tournages mêlées à quelques photos d'archives plus tard, c'est fait. "L'idée est venue parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on soit attractif" explique Sophie Lamora. Médecin depuis deux ans au service des urgences de Bourgoin-Jallieu, elle est passée derrière la caméra.

"J'avais demandé des photos un peu des interventions notamment aux ambulanciers qui peuvent les prendre pour les donner aux réanimateurs pour présenter les patients." Tracteur renversé "parce qu'on est quand même à la campagne", intervention en quad avec les pompiers ou encore "des chatons qui se mettent dans notre ambulance", le cocktail veut séduire, à trente minutes de Lyon.

Un manque de médecins

Si une bonne ambiance règne dans le service et les locaux sont récents, "clairement on manque de médecins et ça rend la situation difficile, c'est pour ça qu'on doit mettre tous les atouts de notre côté pour que les jeunes viennent chez nous" estime Louis Denis, médecin urgentiste depuis sept ans. "Les gens ne connaissent pas forcément nos hôpitaux. Il y a beaucoup d'hôpitaux dans la région lyonnaise et quand on ne connaît pas, on ne va pas forcément vers ces hôpitaux-là."

L'humour s'est rapidement imposé à toute l'équipe. "On a un travail qui est quand même assez difficile, on voit des situations pas toujours marrantes et pour tenir on a une bonne ambiance" continue Louis Denis. "Il fallait que ça soit le reflet de l'ambiance qu'on a dans notre service et je crois qu'on a réussi à faire passer le message."