Pyrénées-Orientales, France

Vous les avez sûrement remarquées si vous êtes passés prés d'une plage catalane ces derniers jours... il faut dire qu'elles dégagent une forte odeur de poisson pourri et qu'elles forment d'épais tapis bleus gluants sur le sable ! Des colonies de vélelles, un organisme marin à la fois cousin des méduses et des anémones, s'est échoué en masse sur nos côtes. Un phénomène rare mais sans aucun danger, car les vélelles ne sont ni urticantes, ni toxiques pour l'homme.

Une forte odeur de poisson pourri

La vélelle se présente sous la forme d'un anneau cartilagineux de couleur bleue et de forme ovale, de 6 centimètres de longueur maximale, qui ressemble par sa forme à une coquille de moule. Vivant en colonies marines, elles ne peuvent se déplacer de façon autonome et sont tributaires du vent qui décide de leur déplacement. C'est ainsi qu'elles se retrouvent périodiquement échouées le long de certaines plages, au printemps et au début de l'été, mais rarement dans de telles proportions dans nos régions.

La récente invasion massive de vélelles s'explique par les vents très violents qui soufflent au large du littoral catalan depuis quelques jours. Un phénomène régulièrement observé dans les eaux de la Manche et sur les côtes anglaises ou irlandaises, mais beaucoup plus rare en Méditerranée.

Les vélelles échouées se décomposent en quelques jours, non sans dégager une forte odeur de poisson pourri... mais pas d'inquiétude, la plupart des communes catalanes ont déjà fait le nécessaire pour les enlever, et ce petit désagrément ne devrait pas gâcher votre prochaine promenade à la plage !