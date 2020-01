Les ventes du jeu vidéo Plague Inc. redécollent en pleine épidémie de coronavirus

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus 2019 n-Cov détecté à Wuhan (Chine), le jeu vidéo Plague Inc. (sorti en 2012) et sa suite Plague Inc. Evolve (2016) connaissent un rebond de leurs ventes. Le site internet du jeu s'est retrouvé inaccessible un moment du fait d'un nombre trop important de connexions.

D'après le site Steam Charts, les ventes du jeu ont augmenté de plus de 102% ces derniers jours.

L'équipe de Ndemic Creations à l'origine du jeu a également publié un message pour renvoyer les joueurs vers le site de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Nous recevons beaucoup de questions à propos de l'épidémie de coronavirus en cours - l'OMS a ici d'excellentes informations. - L'équipe du jeu Plague Inc.

Vous pouvez aussi consulter une fiche mis en ligne par l'Institut Pasteur.

Un jeu de simulation de pandémie

Dans Plague Inc. et Plague Inc. Evolved, votre but est de déclencher une épidémie mondiale et de décimer l'humanité avant que les pays développés trouvent un remède. Pour cela, vous recueillez des points ADN et faites évoluer votre agent pathogène.

Même si le jeu se veut réaliste et logique, le studio s'est exprimé par communiqué pour rappeler que Plaque Inc. "est seulement un jeu, pas un modèle scientifique et que l'épidémie de coronavirus est une situation réelle qui implique un grand nombre de personnes."

