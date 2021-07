Les vieux tracteurs randonnent à Azérables

Ils ont tous les âges, et un même sourire sur le tracteur. Douze pilotes ont sillonné les routes de l'ouest-creusois sur leurs montures antiques, des tracteurs des années 50-60.

... © Radio France - Fabien Arnet

Des machines de toutes les couleurs, de toutes les grandes marques l'époques.

... © Radio France - Fabien Arnet

"C'était le diable", se rappelle Gilbert, un octogénaire qui a suivi le cortège jusqu'à l'étang de la Chaume pour voir les tracteurs de plus près. "Les premiers tracteurs, ils nous semblaient monstrueux. Mais après on en tous eu un. Les plus petits coûtaient l'équivalent d'une paire de boeufs."

... © Radio France - Fabien Arnet

Les vieux tracteurs devaient participer à la fête de la batteuse le week-end prochain à l'étang de la Chaume à Azérables. Malheureusement la fête a été est annulée.

... © Radio France - Fabien Arnet

... © Radio France - Fabien Arnet