Les vignettes autocollantes du FC Lisieux s'arrachent comme des petits pains !

Fondé il y a à peine deux ans, le FC Lisieux vient de lancer un album de vignettes autocollantes à collectionner, façon "Panini". A l'intérieur, tous les joueurs, des minots aux vétérans. Une manière de faire parler du club. Depuis une semaine, les vignettes s'arrachent.

Cet album, c'est une manière de faire parler du club. Un tout jeune club d'à peine deux ans : le FC Lisieux, 440 licenciés des U7 aux vétérans. L'équipe sénior évolue en PH, la promotion d'honneur, soit la 9e division. Dans le club house du stade de Hauteville, c'est atelier découpage pour Bernard, qui fait partie de la trentaine de bénévoles du FC Lisieux. "Là, c'est des gens de la direction", explique-t-il. Des petites vignettes autocollantes, façon Panini, qui terminent dans des pochettes, vendues au prix d'un euro.

12 000 vignettes en une semaine !

"Je ne pensais pas que ça allait marcher aussi bien" : plus de 1200 pochettes vendues en une semaine, soit 12000 vignettes ! Thierry Grieu, le président, est plus que satisfait de la démarche. "Pour les deux ans du club, on souhaitait mettre en place quelque chose pour mettre en valeur tout le monde, ajoute-t-il. On a la chance d'avoir quelqu'un au club qui s'y connaît dans le domaine. Il a mis en page l'album". C'est vraiment pour se rapprocher, car on ne va pas tirer de finances dessus !", sourit le président.

C'est aussi un beau succès de voir ces enfants heureux de se voir dans l'album

En décembre dernier, des séances photo sont organisées. Chaque joueur est pris sous toutes coutures :portraits, mouvements, photos d'équipes... "ça fait tout bizarre de se voir", sourit Joachim, qui joue chez les U11 du FC Lisieux. Peut-être que le futur Cristiano Ronaldo se cache dans ces pages ? "Si un jeune pouvait sortir du lot, ce serait bien pour le club et pour Lisieux. Ce que je veux souligner aussi, c'est que nous sommes dans le quartier de Hauteville. On nous disait que c'est difficile. Mais l'entente est parfaite ici. Il n'y a jamais de soucis", précise Thierry Grieu.

"Le club vit"

Après l'école de foot, c'est le moment des échanges de vignettes. "On a échangé des vignettes en double avec un petit copain. J'ai donné une image que j'avais en trois fois à un ami, pour qu'il ait la photo de son fils. Mais c'est bien fait", juge Sandra, une maman. "C'est aussi un beau succès de voir ces enfants heureux de se voir dans l'album. Le club vit comme on dit. Et puis ils auront un souvenir pour plus tard", confie le président.

D'autres clubs ont déjà fait leur album, comme Deauville l'an dernier.