Les villes en "for", "forte" ou "fort" : le Téléthon 2020 compte sur vous !

Le Téléthon reviendra les 4 et 5 décembre prochain et une campagne rigolote #Tropfort est lancée dans toute la France. Le Téléthon lance un défi à toutes les communes en "for", "forte", ou "fort" en écho à la force des familles qui se battent au quotidien contre la maladie, à celle des chercheurs qui travaillent pour trouver des traitements, aux bénévoles, donateurs et partenaires qui chaque année se mobilisent pour trouver les moyens de remporter de nouvelles victoires.

Un thème : "Trop fort"

Le but est de motiver ces communes à réaliser des défis rigolos et dans la bonne humeur pour le Téléthon 2020. 260 villes sont concernées en France, dont Rochefort-en-Valdaine, Rochefort-Samson et Beaufort-sur-Gervanne dans la Drôme ; Saint-Fortunat-sur-Eyrieux ou encore Saint-Vincent-de-Durfort en Ardèche.

"Trop fort on a fait mille crêpes, trop fort on a fait tant de kilomètres" - Karine Fombonne, bénévole à l'AFM Téléthon Ardèche

Chaque commune concernée est donc invitée à faire preuve d'imagination et à réaliser des défis au profit du Téléthon.

Karine Fombonne, bénévole à l'AFM Téléthon Ardèche. Copier

87 millions d'euros récoltés en 2019

Le Téléthon 2019 a collecté plus de 87 millions d'euros au niveau national. Le chiffrage définitif, d'habitude annoncé en mars, vient d'être communiqué. En Ardèche, 474 000 euros ont été récoltés, dans la Drôme, 682 000 euros.