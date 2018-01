Baillargues, France

La carte de voeux fait partie de la tradition du début d'année. Mais dans la commune de Baillargues, la carte de voeux du maire ne passe désormais plus inaperçue.

Depuis maintenant 10 ans, Jean Luc Messonier, son premier magistrat, a pris l'habitude de mélanger voeux, humour et message politique. Et cette année, la carte de voeux de Baillargues se double d'un string aux couleurs de la république.

Le tout accompagné d'un message choc: "Comment l'état déshabille la province". Référence à la baisse des dotations de l'état et aux difficultés financières des communes françaises.

Une carte 2018 qui n'a pas été envoyée à tous les habitants, pour des raisons financières. Mais dans les rues de Baillargues, forcément, elle fait parler.

"On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui"

Très peu d'habitants ont été destinataires de la carte. La mairie ne l'a adressé qu'à la cinquantaine de présidents d'associations, ainsi qu'à diverses personnalités de la commune et des environs.

Mais pas besoin de multiplier les tirages pour faire le buzz. Dans les rues, tout le monde est au courant de la dernière trouvaille du maire, Jean Luc Messonier. Et dans l'ensemble, le message est plutôt bien interprété.

Pour cette mère de famille croisée devant l'hôtel de ville, l'idée est originale. "Je ne l'ai pas reçue, mais je ne suis pas choquée. C'est même rigolo. L'essentiel, c'est le message qu'elle véhicule. Et cela fait parler de la commune".

Un peu plus loin, un quinquagénaire sourit à l'évocation de la carte de voeux 2018. "Il faut bien s'amuser un peu. Dans ce monde ou il y a plus de choses négatives que positives, un peu d'humour ne fait pas de mal. On peut donc rire de tout, mais pas forcément avec n'importe qui".

Jean Luc Messonier, multi-récidiviste

Les facéties du maire de Baillargues sont donc devenues légendaires. En 2009 par exemple, il avait remplacé les deux zéros de l'année par deux préservatifs emballés et sur lesquels était écrit: "actions en bourse, bourses en action".

En 2011, il pronait la culture du gingembre plutot que la consommation de viagra.

En 2018, c'est donc un string aux couleurs de la république qui fait le buzz. Et c'est précisément ce que Jean Luc Messonier voulait. Le maire de Baillargues affirme qu'il a déjà l'idée de la carte 2019, mais qu'il ne dira rien avant de l'avoir expédié.

Fin du mystère, dans un peu moins d'un an !

Reportage à Baillargues - Guillaume Roulland Copier

Jean Luc Messonier, le maire de Baillargues Copier

Le maire de Baillargues, Jean Luc Messonier, la carte de voeux 2018 et le string © Radio France - Guillaume Roulland

En 2009, difficile d'échapper à la crise financière © Radio France - Guillaume Roulland