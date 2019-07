Orchidées déterrées le long du Rhin : les voleurs étaient des sangliers

Alsace, France

L'affaire des bulbes d'orchidées sauvages arrachées entre Rhinau (Bas-Rhin) et Rust (Bade-Wurtemberg) est résolue. La police d'Offenbourg, qui parlait début mai d'un vol à grande échelle dans la réserve du Taubergiessen et d'une probable revente illégale à hauteur de 250.000 euros, révèle finalement dans un communiqué diffusé mardi 9 juillet, que les malfaiteurs ne sont autres que... des sangliers !

Les sangliers démasqués par des analyses ADN

L'affaire avait fait grand bruit début mai, qualifié par la police allemande de "délit contre l'environnement sans précédent". Des milliers de bulbes d'une espèce sauvage et protégée d'orchidées avait été déterrées sur plusieurs hectares, le long du Rhin côté allemand. L'enquête, qui a mobilisé quatre policiers et conduit à la mise en place d'importantes mesures de surveillance, n'a révélé "aucune infraction humaine" selon la police d'Offenbourg. Des bulbes ont même continué à être déterrées dans le secteur, malgré la forte présence policière et les appels à témoin.

Les enquêteurs ont fini par faire le lien entre les dégâts constatés, et la présence d'animaux la nuit dans le secteur. Des analyses ADN sont venues confirmer que les traces relevées sur les lieux étaient bien à mettre sur le compte de sangliers.