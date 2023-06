Les wallabies du jardin botanique de Tours ont besoin d'argent pour leur abri

L'abri des wallabies du jardin botanique de Tours a besoin d'être rénové. Cette Fabrique, construction pittoresque qui date du XIXe siècle, est l'une des plus anciennes du jardin et n'a jamais été restaurée. La ville de Tours lance une souscription via la Fondation du Patrimoine.

La Fabrique des wallabies du jardin botanique de Tours a besoin d'être rénovée © Radio France - Romain Dézèque C'est une construction bien connue des promeneurs du jardin botanique de Tours. La Fabrique des wallabies a besoin d'un coup de neuf. Cette construction pittoresque de forme octogonale est l'une des plus anciennes parmi les sept installées dans le jardin, or elle n'a jamais été restaurée depuis sa création. ⓘ Publicité La ville de Tours a lancé une souscription via le site internet de la Fondation du Patrimoine . À l'heure où nous écrivons ces lignes, 5.000 euros ont été récoltés sur les 20.000 espérés. Les travaux doivent débuter en septembre 2023.