Lesneven : votez pour votre pull moche de Noël préféré

Des boules, des rennes, des guirlandes, il y avait de tout ce lundi 20 décembre sur les pulls des habitants de Lesneven. Et pour cause ! Il fallait être non pas le plus beau pour aller danser, mais le plus moche pour gagner. Nicolas est à l'initiative du projet : "C'est un clin d'œil au concours du plus beau marché de France 2021 auquel a participé Lesneven. On a décidé de continuer sur la lancée des concours mais en prenant le contre-pied et en organisant un concours du plus moche". Résultat : une quarantaine de participants se sont parés de leur haut de Noël le plus original. Les votes sont ouverts : rendez-vous sur la page Facebook J'aime Lesneven et ses marchés.

Quatre vainqueurs et des paniers de fruits garnis

Les quatre photos qui réuniront le plus de réactions seront les gagnantes. Et évidemment, ces quatre mannequins d'un jour seront récompensés : un panier de fruits offert par un commerçant de la ville. Vous avez jusqu'à mardi 21 décembre, 19 heures pour choisir les vainqueurs. La cérémonie, très officielle, de remise des prix se tiendra mercredi 22 décembre à midi sur le village de Noël, évidemment.

Découvrez les 40 participants au concours