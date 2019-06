Leur ballon perdu dans les airs, des étudiants angevins appellent les Mayennais à l'aide

Mais où est-il donc passé ? Jeudi dernier, quatre étudiants de Polytech Angers ont lancé leur ballon stratosphérique pour un projet d'étude. Il devait se poser à Vaiges, en Mayenne, trois heures plus tard mais depuis, plus aucune trace...

Vaiges, France

L'appel de quatre étudiants de Polytech Angers. Ils ont perdu le fruit de quatre mois de travail dans les airs. Et pour cause, ils ont envoyé un ballon stratosphérique jeudi dernier à 30km d'altitude qui devait se poser trois heures plus tard à Vaiges, à l'Est de la Mayenne. Le ballon est depuis introuvable.

La faute aux zones blanches ?

Enny Teillet, l'une des étudiantes concernées par la mésaventure espère retrouver les traces d'un projet d'étude sur lequel elle s'est penchée pendant plus de cent heures : "Nous avions tout fait de A à Z. Nous avons fait toutes les démarches notamment auprès de l'aviation civile afin d'envoyer ce ballon".

Tout avait pourtant bien commencé. "Le décollage s'est passé exactement comme prévu mais nous n'avons pas eu le signal GPS pour nous dire que le ballon et notre matériel était bien retombé sur terre", explique Enny Teillet.

Deux options sont imaginées. Soit la batterie n'a pas tenu car comme le précise l'étudiante "à 30km d'altitude, les températures descendent jusqu'à -60°C". Soit - et c'est l'éventualité la plus probable -, le ballon est tombé en zone blanche mayennaise.

Les quatre étudiants angevins appellent ainsi les Mayennais à la vigilance. "Trois objets sont accrochés ensemble, précise Enny Teillet. D'abord un parachute rouge d'environ 120 centimètres de diamètre. Ensuite, des morceaux de polystyrène imbriqués les uns dans les autres et recouverts de papier d'aluminium. Enfin une petite boite où toutes nos expériences se trouvent à l'intérieur. Elle est recouverte d'une couverture de survie dorée".

Si vous pensez avoir aperçu l'objet tant recherché, vous pouvez contacter le 07.62.71.17.79 ou le 06.75.86.53.51.