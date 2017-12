Leur boucherie scintille de mille feux pour Noël

Vous ne pouvez pas la rater si vous passez sur l'avenue du général Leclerc ! La boucherie de la Gare au Mans a revêtu ses habits de lumière. Chaque année au moment des fêtes, les 2 bouchers associés mettent le paquet pour décorer leur vitrine. Tout est bon pour attirer le client.

C'est devenu une habitude ! Chaque année au moment des fêtes, la boucherie de la Gare a des allures de Las Vegas avec ses traîneaux lumineux, ses guirlandes et même son petit train qui rappelle évidemment que la gare du Mans n'est pas loin. A l'intérieur, le père Noël pose fièrement entre les jambons et les rillettes. Des ours polaires et des bonhommes de neige ornent la vitrine. " C'est vrai que cette année, on a mis le paquet" sourit Guillaume Lalande. " Cela fait plaisir aux clients qui nous le réclament. C'est marrant de voir les passagers du tram ( qui passe juste devant la boutique) se pencher pour admirer le spectacle".

Le reportage France Bleu Maine de Yann Lastennet

Cela égaye le quartier et c'est bon pour les affaires

Guillaume Lalande et Arnaud Heurtebsie ont mis 8 heures, avec leur famille, pour décorer la boucherie © Radio France - yann lastennet

Les 2 bouchers et leurs familles ont mis 8 heures pour décorer la boucherie et les clients sont ravis. " C'est très joli" dit Marc. " Moi j'ai des amis parisiens qui se plaignent de ne pas avoir de décorations dans leur quartier mais chez nous c'est pas mal. " C'est vraiment l'esprit de Noël" ajoute Priscilla. " J'ai l'impression que tous les ans, il y en a un peu plus". Les décorations de la boucherie détonnent dans le bas de l'avenue du Général Leclerc, "un petit peu terne" de l'aveu des 2 bouchers. Et puis c'est bon pour les affaires se félicite Arnaud Heurtebise, l'autre gérant. "Je pense que çà attire pas mal de personnes dans le quartier, c'est pour cela que chaque année on essaie d'en faire un peu plus". Une bonne façon aussi de rappeler aux clients qu'il est temps de passer commande pour Noël.

Arnaud Heurtebise, l'un des 2 bouchers associés. Il est très fier de la décoration de sa boucherie