Leur chat avait disparu, ils le retrouvent le jour de Noël

Le couple de Saint-Médard-de-Mussidan a retrouvé son chat Gribouille ce mercredi 25 décembre, un mois et demi après la disparition. Grâce à l'annonce de disparition postée sur un site internet, un jeune homme de Beaupoyet a reconnu le matou avant de le rendre à ses propriétaires.

Saint-Médard-de-Mussidan, France

C'est un beau cadeau de Noël pour le couple de Saint-Médard-en-Mussidan, en Dordogne. "Un 25 décembre, on n'y croyait pas !", s'exclame Laurent Cornu.

Leur chat Gribouille avait disparu le 9 novembre. "D'habitude, c'est un chat qui rentre toujours le soir, ou au pire le lendemain", raconte son propriétaire. Le couple avait perdu tout espoir de retrouver son animal de compagnie.

Deux mois après la disparition du chat, les messages dans les boîtes aux lettres et les annonces sur des sites internet ont porté leurs fruits. Le 25 décembre, Laurent Cornu reçoit un coup de téléphone d'un jeune homme de Beaupouyet, à 8 kilomètres de Saint-Médard-en-Mussidan. "Il a été persévérant car cela lui a pris du temps de retrouver Gribouille parmi les annonces de disparition", remercie-t-il.

Un animal affaibli

Le petit félin est néanmoins très amaigri. "Il est passé de 4,4 kilos à 2,7 kilos. _On sent tous ses os_", raconte Laurent Cornu. Le propriétaire l'a conduit chez le vétérinaire pour un contrôle. Le minou est touché aux reins, à cause d'une déshydratation. Sous perfusion, il est actuellement en observation. "Mais normalement tout devrait rentrer dans l'ordre assez rapidement", rassure Laurent Cornu.

Avec le retour de son chat à la maison, Laurent Cornu a eu une autre surprise : le sauveur de Gribouille n'est autre qu'un ancien élève du collège de Mussidan, où Laurent Cornu était surveillant il y a quelques années.