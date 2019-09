Leur chat s’échappe de la voiture, ils passent leurs vacances au bord de l’autoroute pour le retrouver

Arlay, France

C'était des vacances bien programmées, destination Beaufort en Savoie. Pour la famille Schreiber de Mulhouse, impensable de partir sans Tigrou, un chat Maine Coon de 3 ans. Pour ce voyage le samedi 24 août Nathalie a acheté un harnais afin de pouvoir tenir Tigrou au cas où...

Après un peu plus de deux heures de route, la famille fait une pause sur l'aire d'autoroute située sur la commune d'Arlay dans le Jura sur l'A39. Lorsque Nahalie veut donner à boire à Tigrou, elle ouvre la caisse de transport, elle le tient pourtant par le harnais, mais le bruit de la circulation l'effraie, il la griffe et s'échappe.

Le début des recherches

Nathalie parvient à lui éviter de prendre la direction de l'autoroute, mais apeuré Tigrou prend la direction de la forêt. Impensable de partir sans Tigrou, Nathalie, sa fille et sa mère restent donc sur l'aire de repos jusqu'au milieu de la nuit pour appeler et tenter de trouver le chat.

Mais Tigrou qui est un chat d'appartement est craintif, il se cache. Dans un premier temps la famille décide d'arriver plus tard en vacances en Savoie, mais finalement c'est 8 jours qu'ils passent dans une chambre d'hôtes sur la commune d'Arlay pour chercher Tigrou.

Retour dans le Jura le week-end prochain

La rentrée des classes arrive pour la fille de Nathalie, et l'heure de reprise du travail aussi. La mort dans l'âme la famille rentre à Mulhouse. Mais sur place des bénévoles et amoureux des animaux prennent le relais pour poursuivre les recherches. Il faut dire que Nathalie a remué ciel et terre pour retrouver son chat.

Les alertes sont lancées, il existe même un page facebook dédiée aux chats perdus sur les aires d'autoroute.

Le week-end prochain, Nathalie retourne dans le Jura à la recherche de son Tigrou. Elle sait que vers minuit la circulation de l'autoroute est moins dense, qu'il y a moins de bruits. C'est au milieu de la nuit qu'elle compte bien appeler Tigrou pour qu'il l'entende.

Si vous voyez un chat qui correspond au signalement, Nathalie a communiqué son numéro de portable, elle reçoit de nombreux appels et messages de soutien : 06 72 71 31 78