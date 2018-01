Le Havre, France

Les six imprimantes 3D tournent jour et nuit dans l'atelier. Grâce à un financement participatif, Boris et Brigitte ont récolté 24 000€ en un mois cet été. Depuis 536 commandes, rien qu'une centaine pour décembre. Boris Lembicz a seulement 21 ans. C'est lui qui avait lancé un Fab Lab au Havre en 2014 . Il était encore au lycée Jules Siegfried et au sein d'une association avait acheter une imprimante 3D.

Il fallait la tester donc j'ai dessiné une pièce et c'était le LH"

ECOUTEZ Le reportage d'Amélie Bonté Copier

L'année dernière, il rencontre Brigitte Da Silva, 41 ans, commerçante qui cherche à se reconvertir avec de jeunes créateurs.

Avoir conçu cet objet à partir d'une impression 3D, je trouvais ça fou et original !"

Boris et Brigitte se sont rencontrés il y a un an et demi. Ils ont lancé officiellement Letter In cet été © Radio France - Amélie Bonté

Pas encore de stock, de la fabrication à la commande

Pour fabriquer le LH, il faut 24H ! Après avoir dessiné le modèle sur ordinateur,il est transmis à l'imprimante via clé USB ou wifi. Les lettres sont fabriquées en plastique à partir d'amidon de maïs. Et tout le monde veut son LH : des particuliers, des médecins, la mairie, et beaucoup d'entreprise locales pour des cadeaux clients et salariés. Brigitte et Boris ne comptent pas s'arrêter là.

L'idée est maintenant d'adapter ce concept pour d'autres villes ou région voire pays"

Un prototype Normandie est déjà sur leur bureau. En attendant les classiques LH existent en trois tailles, uniquement en blanc pour l'instant. Vous ne pouvez les commander qu'à la boutique LH Concept store (rue Bernardin de Saint-Pierre au Havre) Comptez un mois et demi avant de pouvoir le mettre sur votre cheminée.