Liam, 2 kilos 670, est né dans le camion des pompiers de Grand-Bourgtheroulde

Bourgtheroulde

Un petit garçon est né dans le camion des pompiers de Grand-Bourhgteroulde (Eure) ce mercredi matin. Moment de stress et d’émotions pour les parents, Adeline et Dan, et une première pour les trois pompiers qui sont intervenus.