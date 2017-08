Liège, plus glamour que Cannes ? La Croisette répond !

Les villes de Liège et de Cannes s'affrontent avec humour par réseaux sociaux et campagnes de publicités interposés, pour savoir qui est la plus glamour. C'est la Belgique qui a lancé les hostilités !

La Croisette contre-attaque ! Comme promis, le maire de Cannes David Lisnard a répondu à la campagne de publicité de Liège. La ville belge fait parler d'elle depuis le début du mois de juillet avec une campagne "Tous les chemins mènent à Liège". Sur des affiches, Liège se dit "plus romantique que Venise" et même -hérésie !- "plus glamour que Cannes".

Première étape de la joute verbale : la mise en garde

Le 31 juillet dernier, David Lisnard découvre la campagne liégeoise et les affiches dans l'aéroport belge. Joueur, le maire annonce que la Croisette n'en restera pas là, "Liège pousse le bouchon" prévient-il, tout en appréciant la promo en faveur de Cannes, "la référence qui fait fantasmer". La Ville de Liège jubile : grâce à ce buzz, l'objectif de toucher six millions de personnes avec cette campagne se concrétise.

Les internautes belges s'y sont d'ailleurs donnés à cœur joie pour proposer des slogans de leur cru : "Demain je peux pas, j'ai Liège", "Le 7ème jour, Dieu se reposa et créa Liège", "Make Liège great again"...

Deuxième étape : la riposte

"Cannes, la véritable cité ardente", réplique la ville des festivals une dizaine de jours plus tard, en se payant des affiches dans l'aéroport de Liège. Référence au surnom de Liège, la "cité ardente" de Belgique. Autre visuel : une jeune femme en tenue de soirée qui se moque gentiment : "quand Liège pousse le bouchon, c'est Cannes qui pétille !"

"Il ne s'agit pas que d'un buzz, précise David Lisnard. Le Benelux fait partie de nos cibles pour attirer des touristes." Au total, cinq espaces pub de Liège Airport sont occupés par les affiches cannoises jusqu'à la fin du mois d'août.

Résultat : les félicitations liégeoises

Amusé, le bourgmestre de Liège Willy Demeyer a remercié David Lisnard d'avoir participé à la campagne "Liège Together". Les affiches ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux, les Cannois comme les Liégeois se sont volontiers prêté au jeu. "Quand le marketing territorial des villes [...] se renforce par l'humour, tout le monde rit et gagne !", se réjouit Willy Demeyer.