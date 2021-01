Lignières : le pôle du cheval et de l'âne vend ses roulottes

Une roulotte dans votre jardin, ça vous tente ? Le conseil départemental du Cher va vendre aux enchères à partir du 25 janvier, 45 roulottes sur les 50 que compte le pôle du cheval et de l'âne, à Lignières. Elles seront mises à prix entre 3000 et 7500 euros...

Ces roulottes ont accueilli les touristes en famille depuis 2008. Aujourd'hui, elles ont vieilli et elles seront remplacées pour l'été prochain par des lodges un peu plus confortables. Si vous êtes intéressés, ces roulottes sont ouvertes à la visite sur rv à partir de lundi prochain sur le site du pôle du cheval et de l'âne. Vous pourrez ainsi repérer celle qui vous intéresse le plus. (appeler au 02 48 25 25 34)

Ces roulottes proposent cinq couchages © Radio France - Michel Benoit

Une kitchenette, une douche, 5 couchages... Ces roulottes sont classées en trois catégories de prix selon leur état. Les moins chères sont à 3000 euros : " La catégorie à 3000 euros, je pense qu'il faut être un peu menuisier " prévient Philippe Hubert, chargé de mission au conseil départemental du Cher . " Deux d'entre-elles, ont eu les portes arrachées par le vent. Pour la catégorie à 4500 euros, il faut être un peu bricoleur et puis, y apporter une touche personnelle."

Véronique Fenoll, vice-présidente du conseil départemental du Cher © Radio France - Michel Benoit

Les plus belles sont à 7.000 euros. Toutes devront être repeintes à l'extérieur. Attention à quelques infiltrations sur le toit. Les enchères risquent de monter vite si on en juge à la curiosité, que suscitent ces roulottes : " On est nous-mêmes surpris " confie Véronique Fenoll, vice-présidente du conseil départemental. " Il y a un engouement incroyable, aussi bien pour un particulier qui veut mettre une roulotte dans son jardin, pour les enfants ou pour accueillir de la famille. On a aussi des demandes de la part d'entreprises où même d'un artiste de cirque."

Le coin sanitaire © Radio France - Michel Benoit

Prévoyez également un transporteur pour ces roulottes de près de cinq tonnes et sept mètres de long : " Evidemment, ces roulottes ne peuvent pas rouler sur les routes communales ou départementales. C'est interdit et donc , il faudra venir avec un porteur " ajoute Véronique Fenoll. Début de la vente le 25 janvier sur le site Agorastore.fr