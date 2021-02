Lignières : un beau petit pactole pour le conseil départemental du Cher

La vente aux enchères des 45 roulottes du pôle du cheval et de l'âne de Lignières dont le conseil départemental du Cher se séparait lui a rapporté un peu plus de 656.000 euros nets (Le site de vente aux enchères a prélevé 9 % du produit de la vente). La roulotte la plus chère a été vendue 16.000 euros, la moins chère, 10.000 euros : "C'est une très belle enveloppe" se réjouit Véronique Fenoll, première vice-présidente du conseil départemental du Cher. "On avait estimé ces roulottes entre 3.000 euros pour celles en moins bon état, et jusqu'à 7.500 euros pour celles qui avait le moins souffert du temps. Si on les avait vendues au prix de notre estimation, cela nous aurait rapporté 222.000 euros. La vente aux enchères nous permet de récolter trois fois plus. 37 personnes ont acquis ces roulottes. La plupart n'en ont acheté qu'une seule, mais un responsable de camping de Cancale, en Bretagne, en a acheté six. C'est le plus pour une même personne. Il va bien sûr les exploiter sur son terrain. C'est important pour nous, outre l'aspect financier, que ces roulottes repartent pour une seconde vie. La plupart des acheteurs sont des particuliers qui cherchent un mode d'hébergement original pour leur amis ou leur famille, l'été. "

Pas évident de charger ces roulottes sur les plateaux routiers. - Conseil départemental du Cher

Le site du pôle du cheval et de l'âne rouvrira à Pâques avec 40 lodges tout neufs en remplacement de ces roulottes.