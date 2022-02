Lignières : un éleveur se lance dans le porc bio de plein air

A Lignières, dans le sud du Cher, German Pacheco, s'est lancé l'année dernière, dans la production de porcs bio en liberté. Il espère ainsi mieux les valoriser. Un exemple assez rare dans la région. Les animaux sont plus heureux mais le travail est compliqué.

Les porcelets peuvent divaguer comme ils le souhaitent entre les enclos. © Radio France - Michel Benoit

German Pacheco compte 70 truies à la gestation... ici, pas de cage. Elles s'ébrouent dans des parcs, séparées par des petites clôtures comme cette mère qui attend sa troisième portée : " Elle est très protectrice celle-là " détaille German Pacheco. " Quand elle a des petits, c'est difficile de s'approcher. Elle m'a déjà couru deux fois après. Je les connais toutes, mes truies. Elles ont toutes, leur personnalité. J'ai des cochettes qui déprimaient. Du coup, je les mets ensemble et ça va beaucoup mieux. Je veux que mes porcs soient heureux. Quand il fait chaud, ils restent dans leur bain de boue. Ce que les cochons n'aiment pas, c'est l'humidité."

Un abri où les truies mettent bas. © Radio France - Michel Benoit

Les porcelets vont et viennent comme il leur chante : " C'est comme des enfants. J'aime bien les voir se promener par petits groupes. Ils sont sevrés à quarante-sept jours. Certains sortent dès le premier jour de leur naissance. "

Mes porcelets viennent de naître et ne pensent qu'à têter © Radio France - Michel Benoit

Chaque enclos dispose d'un abri en tôle galvanisée notamment pour les mises-bas : " On a mis des cailloux pour que le sol soit plus dur. On met de la paille pour que ce soit plus confortable mais pas trop pour que la mère distingue ses petits et ne les écrase pas. " Chaque mère dispose d'un abri individuel pour sa quiétude."

Ces porcelets seront sevrés à 47 jours © Radio France - Michel Benoit

Revers de la médaille : les cochons qui se dépensent plus, mangent 15 à 20 % de plus. Et le prix de l'aliment flambe... Chaque intervention prend beaucoup plus de temps que dans un élevage conventionnel : " Ce n'est pas toujours facile de rassembler les animaux pour les soins. Et puis, on change régulièrement les mères d'enclos en fonction de leur état. Si elles sont gestantes ou en maternité." Pour l'instant, German Pacheco vend la majorité de ses porcelets à un engraisseur, dès leur sevrage mais début juillet, l'éleveur espère pouvoir se lancer dans la vente directe : " J'y vais progressivement. J'assure pour l'instant l'élevage avec la partie maternité et je garde les moins beaux cochons pour les engraisser moi-même. Mon idée, c'est de monter en puissance sur l'engraissement pour valoriser davantage ma production. C'est du porc bio, de plein air. L'âge et l'exercice donnent une viande de qualité. Et j'ai sélectionné une race appréciée. C'est la race Duroc. C'est une viande avec du gras persillé. C'est très bon et ce sont des animaux très rustiques."

Pour l'instant, German Pacheco n'engraisse que quelques cochons par lui-même. © Radio France - Michel Benoit

Qualité et bien être animal. Plusieurs restaurateurs se proposent déjà d'acheter les cochons de German Pacheco.