Ligue 1 : déjà 1 à 2 milliers de supporters du LOSC aux abords du stade Pierre-Mauroy

Le bus des Dogues n'est pas encore passé que les premier fumigènes blanc et rouge ont été craqués. Mille à deux mille supporters du LOSC se massent aux abords du stade Pierre-Mauroy, à quelques heures de la réception de Saint-Etienne, samedi 15 mai. Ils vont accompagner en cortège le bus des joueurs entre l'hôtel de la mise au vert et le stade. Il faut dire que le LOSC peut être sacré champion de France dès ce soir, s'il l'emporte contre son adversaire du soir, et que son concurrent au titre, le PSG, ne réussit pas à battre Reims.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

ll y a trois semaines ils étaient une cinquantaine au départ de l'avion pour Lyon. Il y a 15 jours, ils étaient plusieurs centaines à l'arrivée du bus au stade de Villeneuve d'Ascq avant la réception de Nice. Avant et après la victoire dans le derby, la semaine dernière ils étaient plusieurs milliers pour célébrer leurs protégés.