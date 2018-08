Pour ses vingt ans, le DFCO a choisi, avec France Bleu Bourgogne et Le Bien Public, d'offrir un abonnement de vingt ans à l'un de ses supporters. Le vainqueur de ce jeu concours Cyril Denuncq, un lyonnais de 26 ans. Il va pouvoir assister à 380 matchs de Dijon à domicile.

Dijon, France

Pourvu que le président de l'Olympique lyonnais ne lise pas ces lignes, parce qu'un habitant de l'agglomération lyonnaise est d'abord supporter du DFCO et ensuite préfère se rendre à Gaston-Gérard, les soirs de Ligue 1, plutôt que de supporter les protégés du président Aulas. Y-aurait-il plus de spectacle à Gaston-Gérard ?

Non, trêve de plaisanteries, même si Dijon est co-leader de la Ligue 1, devant l'OL, des goûts et des couleurs, on ne discute pas, mais avouez tout de même que la situation est "rare", en tout cas dans ce sens.

Cyril Denuncq espère pouvoir approcher de plus près les joueurs. Il a déjà eu l'occasion avec l'ex gardien et un attaquant du DFCO. Copier

Alors voilà, Cyril Denuncq, 26 ans habite à Lyon et supporte le DFCO. C'est donc lui qui vient de gagner vingt ans d'abonnement pour assister aux matchs de Dijon. Le jeu concours, pour célébrer les 2vingt ans d’existence du club, avec France Bleu Bourgogne et Le Bien Public, va permettre à Cyril d'assister à 380 matchs des dijonnais à domicile. C'est le sacré graal pour un amoureux du ballon rond, cerise sur le gâteau, Dijon est en Ligue 1 et l'on espère le bail très long, s'il vous plaît.

Cyril Denuncq a suivi le carton plein du DFCO en ce début de saison. Une surprise pour lui ? Copier

"Ça fait plaisir, mais je ne réalise pas encore, parce que vingt ans c'est énorme. En tout cas ce sera sympa cette année, en espérant que le DFCO va se maintenir en Ligue 1 pendant vingt ans !" — Cyril Denuncq

Son lot lui sera remis ce samedi 1er septembre sur la pelouse du stade Gaston Gérard à l'occasion de la rencontre entre le DFCO et Caen.