Ligue des Champions: l'OM largement en-dessous Manchester City (0-3)

Il n'y a pas eu de match. Enfin, pas celui auquel on s'attendait. L'OM n'a joué qu'une mi-temps face aux redoutables Citizens. La seconde, et il était trop tard. Les marseillais, dans un schéma défensif renforcé, sont passés à côté de leur entame de match, regardant les joueurs de City s'amuser. Jusqu'au cadeau de Rongier, auteur d'une mauvaise relance à quinze mètres de son but, offrant le but aux anglais, par Ferran Torres (18e). La seule action de l'OM en première période? Une frappe, sans danger, de Radonjic (42e).

Cadeau de Rongier en première, timide réaction de l'OM en seconde

L'état d'esprit olympien est meilleur d'entrée de seconde période. Les marseillais sont plus haut sur la pelouse, subissent moins la loi de Manchester City. Mais, s'ils frappent au but par Thauvin, ils finissent par craquer. Les anglais prennent le large dans le dernier quart d'heure par Gündogan (76e) et Sterling (81e).

L'OM dernier de son groupe après deux matches

Médiocre une semaine plus tôt à Athènes face à l'Olympiakos (0-1), largement dominé par l'ogre de la poule, Manchester City, l'OM n'est pas (encore) entré dans la Ligue des Champions.

Après deux journées, l'OM est dernier de son groupe avant d'aller à Porto mardi prochain. Le double duel face aux portugais devient décisif.