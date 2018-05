Saint-Étienne, France

C'est le grand jour pour l'Olympique de Marseille. L'OM en quête de la gloire face à l'Atletico Madrid en finale de la Ligue Europa de football ce mercredi soir. Vingt-cinq ans après le titre olympien en ligue des champions, les joueurs de Rudy Garcia rêve d'un deuxième sacre européen. Et pour les soutenir, la boulangerie "O grain d'or" à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) a créé une pâtisserie un peu spéciale : un éclair bleu et blanc à l'effigie de l'OM.

"A la place du nappage traditionnel au chocolat ou à la vanille, on a mis un nappage bleu turquoise avec les lettres O et M en blanc, explique la gérante de la boutique, Rosamé Ferreira. Le fourrage lui est à la vanille, avec des petites touches de chocolat dessus.

Cette boutique a l'habitude de lancer des pâtisseries "dans l'air du temps". "On aime proposer à nos clients des gâteaux qui changent un peu, et puis le but c'était aussi de supporter l'équipe !"

Plus de 250 éclairs vendus

Ces éclairs ont eu un très grand succès auprès des clients. "On n'en avait fait qu'une dizaine mardi, et quand les gens ont vu les photos sur Facebook on a eu énormément de commandes." Résultat, mercredi le téléphone n'a pas arrêté de sonner et la boulangerie était en rupture de stock dès la mi-journée.

En à peine deux jours, "entre 250 et 280 éclairs" ont été vendus. "Les clients veulent faire plaisir, faire un cadeau, et il y a aussi des supporters de l'OM, reprend la gérante. Mon mari est en train d'en refaire pour honorer toutes les commandes". Alors pas d'inquiétude si vous n'avez pas encore goûté, de nouveaux éclairs bleu et blanc devraient être disponibles jeudi. Pour fêter (ou pas) la victoire de l'OM.