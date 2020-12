Lille : si vous passiez au bio pour votre sapin de Noël ?

Votre beau sapin, roi des forêts, trônera peut-être dans votre salon, ce week-end, pour être décoré. Cela risque bien d'être l'une des activités de ces deux prochains jours.

France Bleu Nord se met également dans l'esprit de Noël, et a découvert pour vous une boutique, à Lille, qui vend des sapins bio, produits localement, dans les Ardennes belges, sans pesticide ou produit chimique.

Friperie, brocante, fleuriste

Les Djadjas, c'est un magasin atypique dans le Vieux-Lille, né en janvier 2020 : à la fois friperie, brocante et fleuriste. Les deux associées se sont lancées dans le sapin de Noël : il faut les commander sur leur page Facebook ou Instagram, et venir les chercher, ou demander une livraison à domicile, que vous habitiez à Lille ou non.

Les petits lutins travaillent d'arrache-pied

"On avait envie d'être les petits lutins de Noël", racontent Marianne Pacaly et Audrey Timmerman, "parce qu'on adore Noël. On est ravies parce que les petits lutins travaillent d'arrache-pied !". Quand elles ont lancé cette vente le dernier week-end de novembre, elles espéraient écouler une centaine de sapins, elles en sont déjà à 230 commandes.

"On a vraiment senti un engouement dès qu'on a lancé le sujet", constate Marianne, "car on faisait de la livraison, et à ce moment-là, on ne savait pas si les magasins allaient pouvoir rouvrir". Audrey ajoute : "grâce au confinement, entre guillemets, les gens sont plus à même de soutenir le petit commerce. Et puis les clients sont sensibles au bio, ils font attention à ce qu'ils consomment, des fruits et légumes jusqu'au sapin".

Bio et local, c'est important

Marion, une Lilloise, est venue chercher son Nordmann, commandé sur internet : "bio et local, c'était important, plus le fait de pouvoir venir le chercher sans voiture, c'est sympa".

Outre le click and collect, Marianne et Audrey assurent aussi la livraison à domicile, où que vous soyez. Et, sachez-le, elles aiment bien ensuite recevoir les photos des sapins décorés : "en général, les enfants nous accueillent avec les parents, et on reçoit la photo du sapin décoré dans les trois heures qui suivent. On sent que les gens sont pressés de faire entrer la magie de Noël dans leur intérieur".

Deux variétés de sapins, en trois tailles, sont disponibles sur commande : les Fraseri et les Nordmann : les Djadjas les appellent Laurel et Hardy, l'un est grand et maigre, l'autre est petit et touffu !

Les Djadjas : 55 rue de la Barre à Lille