Les Lèches, France

Lilou est une bête de concours. À trois ans, ce carlin femelle élevée aux Lèches, a déjà remporté de nombreux championnats internationaux. Le 2 mars, sa maîtresse, Patricia Chaussier, l'emmène au Salon de l'agriculture.

De la vaseline sur les oreilles

Dans sa maison aux Lèches, Patricia présente quelques trophées déposés sur une armoire du salon. "Ce n'est qu'une partie, explique-t-il. Sinon je pourrais remplir la pièce."

Lilou du Palais de la truffe noire, 7,6 kilos, a déjà remporté des prix au Montenegro, en Bulgarie, en Serbie, à Monaco, en Suisse. Pour être sélectionnée au Salon de l'agriculture, elle a remporté le concours national à Angers en 2017.

"Elle est belle et on la remarque" - Patricia Chaussier, éleveuse aux Lèches

Comment expliquer que Lilou ait été sélectionnée parmi 500 carlins femelles ? Ses poils couleur sable, ses petites oreilles et sa truffe noires ont joué un rôle certes. "Lilou est jolie", se félicite Patricia.

Il faut aussi un bon caractère. "Lorsqu'on est en compétition, explique Patricia, _les juges peuvent passer parfois une demi-heure à examiner Lilou_. Il faut qu'elle soit patiente." Heureusement, Lilou est joueuse mais sait rester calme quand il le faut. "C'est quasiment inné" d'après Patricia qui l'a entraîné dès son plus jeune âge.

Pour être la plus belle, cela demande un peu de préparation. Lilou passe une heure et demi environ pour prendre un bain, se faire couper les poils au niveau de la poitrine, "pour qu'elle semble plus grosse", au niveau des pattes arrière et de sa queue en tirebouchon.

Patricia applique également un peu de vaseline sur ses oreilles noires, sa truffe et ses pattes pour qu'elles soient plus brillantes.

Le vendredi 2 mars, Lilou va concourir aux côtés de chiens LOF (dont la race est classée au Livre des Origines Français) de sa catégorie 9, les petits gabarits. Le but est de déterminer quel chien représente le mieux sa race.