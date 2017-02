Limeray : âgé de 81 ans, Roger Prevost va tenter un nouveau record du monde

Roger Prevost est âgé de 81 ans. Son challenge, c'est un record du monde : faire 7 000 abdos en une heure. Roger est un grand sportif, il possède un palmarès long comme le bras en bodybuilding. Et même à son âge avancé, il continue de s’entraîner et de se lancer de nouveau défi.

On peut le dire Roger est un homme qui a la santé. En avril, il va tenter de faire 7.000 abdos en une heure.

Une belle performance, en sachant qu'il est déjà le détenteur de ce record du monde enregistré au Guinness Book des records en 2001. C'était lors du Téléthon à Amboise. Donc ce n'est pas le premier coup d'essai de ce papy de 81 ans.

C'était en 1956 en Tunisie à Bizerte et depuis j'ai continué. Je suis devenu plusieurs fois champion de France de bodybuilding et d'Europe en 1995. Mais je suis aussi détenteur du record d'abdos en une heure réalisé à Amboise en 2001.

Pour ce premier record du monde enregistré au Guinness Book des records, Roger a fait 6052 abdos en heure. Seize ans plus tard, il a décidé de battre son propre record.

Âgé de 81 ans, il continue de s’entraîner chez lui, dans sa cave qu'il a transformée en salle de musculation. Toutes les machines sont fabriquées de ses mains.

Je suis toujours actif, je m'entraîne au moins une heure tous les jours, six jours sur sept. Et le weekend, si je ne fais pas de musculation, je fais du vélo.

Garage de Roger transformé en salle de musculation © Radio France - Morad Djabari

Roger est très confiant, il est certain de battre son record. Pour lui le secret pour être en forme à son âge, c'est son activité physique régulière mais surtout sa diététique.

Grâce à ce nouveau défi Roger veut avant tout montrer que tout est possible.

Robert Marchand à 105 ans, il est recordman de l'heure en vélo, cela prouve bien qu'avec une activité physique régulière et une bonne alimentation, on peut faire beaucoup de choses. Et surtout bien vieillir moi par exemple j'ai pas d'arthrose, j'ai mal nulle part.