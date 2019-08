Limoges: 19 nations s'affrontent et partagent leur passion du twirling baton à l'occasion de la Coupe du Monde

Limoges, France

Depuis ce lundi le zénith de Limoges accueille les passionnés de twirling baton, venus du monde entier. En effet, pour la première fois en France, se déroule la Coupe du Monde de la discipline. Dès ce lundi matin, plus de 1200 athlètes ont investi le tapis au centre de la scène. Dans les airs, le balai de batons émerveille un public venu parfois de très loin car la compétition voir s'affronter 19 nations.

Des supporters près à faire des centaines et des milliers de kilomètres

Ce ne sont que les éliminatoires mais le public est déjà présent, en nombre. Chacun affiche ses couleurs, défend ses athlètes mais tout se passe dans une bonne ambiance explique Séverine, habillée et maquillée en bleu blanc rouge . " Tous les Français dans le public sont présents pour tous les athlètes Français, les Américains c'est pareil, les Hollandais c'est pareil. C'est vraiment impressionnant ! "

John et les supporters Hollandais ont fait près de 700 kilomètres pour assister à la compétition. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Les Hollandais ? Difficile de ne pas les voir ! Au centre de la tribune, un groupe est habillé en orange de la tête au pied. Ils ont fait plus de 700 kilomètres pour voir la compétition. Ce n'est pas la première fois que John assiste à une Coupe du Monde de twirling baton " Pour moi c'est normal" plaisante-t-il. "Il y a même un parent qui est venu ce matin et qui va repartir cet après-midi, seulement pour voir sa fille, 3 minutes" .

La grand messe du Twirling Baton

Pour voir sa fille, Varolina, elle, a même traversé l'Atlantique. Originaire de l'Ohio aux Etats-Unis, elle profite aussi de la grand messe du twirling. _"On voit beaucoup de gens, juste heureux d'être ensemble quelque soit le pays. Le twirling est une véritable famille_" estime cette américaine. Les prestations s’enchaînent, le public applaudit les athlètes qu'ils soient Américains, Français, Italiens, ou encore Slovènes, Croates et même Australiens ou ... Japonais. Ces derniers font d'ailleurs partis des favoris avec la France et les Etats-Unis et représentent l'une des plus importantes délégations.

Varolina, elle, a traversé l'Atlantique. Cette maman originaire de l'Ohio est venue soutenir sa fille et profiter de l'ambiance de la grand messe de la discipline. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Cette ambiance, chaude, vivante plaît énormément à Sophie, de l'équipe canadienne. "Cette compétition est la plus énorme que j'ai jamais vue ! Il y a beaucoup de monde et je suis très excitée _! Etre en France, c'est toujours une grosse ambiance, avec beaucoup de bruit ... C'est vraiment fun !_" explique la jeune fille, un grand sourire aux lèvres, même si elle s'avoue un petit peu stressée.

Mais côté athlètes, l'ambiance est à la concentration. Dans les couloirs, derrière la scène, à l'extérieur, chacun s'entraîne et s'échauffe où il peut avant de monter sur scène défendre les couleurs de l'une des 19 nations représentées.