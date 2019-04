Limoges: 20 étudiants sur la ligne de départ de la 5ème édition du Limousin Express

Limoges, France

C'est devenu un véritable rendez-vous pour les étudiants limougeauds. Son nom ? Le Limousin Express. L'idée reprend le concept d'une émission bien connue, " Pékin Express". 10 binômes d'étudiants sont, quelque peu, lâchés dans la nature. A eux de réaliser via l'auto-stop une boucle de plus d'un millier de kilomètres dans la région Nouvelle Aquitaine. Le départ de cette 5ème édition a eu lieu ce dimanche matin à 9 heures.

Plus de 1000 kilomètres à parcourir en 5 jours de course

Ils ont encore les yeux un peu fermés ce dimanche matin sur les marches de la faculté de Lettres et de Sciences Humaines de Limoges. Vingt étudiants bien emmitouflés, un sac sur le dos, ont pris le départ de la 5ème édition du Limousin Express. Cette course en auto-stop va durer jusqu'à jeudi prochain et connaît un véritable succès. "On a tiré au sort les participants pour cette édition car il y avait trop de candidatures" explique Maxime, dans l'organisation après être monté sur le podium de la 3ème édition.

Sur la ligne de départ, sur le campus de Limoges, le binôme formé par David et Rémi, deux doctorants. Leur sac sur le dos, ils tentent de trouver la première énigme. " Ce sont des mots mêlés pour trouver le nom de la prochaine ville où l'on doit aller" .Rémi compte notamment sur le point fort de David pour ces cinq jours de course : " Il a déjà fait pas mal d'auto-stop donc il a pas mal d'expérience, moi ça va être plutôt au niveau sportif".

Promouvoir l'auto-stop, un moyen de transport écologique

L'auto-stop est au cœur du challenge qui consiste à réaliser un parcours de plus d'un millier de kilomètres dans l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. "Pour vous donner un ordre d'idée, l'an dernier on est allé jusqu'à Andernos Les bains en Gironde" explique Maxime, l'un des organisateurs, qui précise que le parcours sera tenu secret jusqu'à l'arrivée.

Mais l'auto-stop pour Sarah c'est une grande première , elle l'avoue " Je connais Limoges, et encore, ce n'est que ma première année ici ! ". Le Limousin Express est donc une grande aventure pour la jeune fille qui a décidé de s'associer avec son ami Romain _"Tout ce qui est challenge déjà j'aime bien, je trouve ça drôle_, et puis Sarah avait besoin d'un partenaire, j'ai dit - vas-y, pourquoi pas ! Ca peut être marrant ! ".

Créer des liens entre étudiants

Autre membre de l'organisation, Marion qui était le binôme de Maxime. Elle détaille le concept : "C'est faire _découvrir la région, promouvoir un moyen de transport écologique, et puis aussi se rencontrer_" . Maxime abonde, le défi permet de créer des liens entre les étudiants des différentes composantes de l'université de Limoges. "Généralement on crée des liens qu'on ne perd pas, des gens de la 3ème édition à laquelle on a participé, sont devenus, clairement, des amis !"

Des liens d'autant plus forts qu'il faut parfois faire face à de gros moments de solitude explique Marion "Les moments où l'on peut faire du stop pendant quelques heures et où les gens nous regardent, en faisant coucou dans la voiture sans s'arrêter" . Alors pour tenir le coup, Romain le binôme de Sarah a prévu un kit de survie étonnant : "On a rempli les sacs de gâteaux !"

Des gâteaux pour tenir jusqu'à jeudi prochain. Les 10 binômes d'étudiants sont attendus sur la ligne d'arrivée vers 17h30 à Limoges. Les étudiants sont suivis grâce à une balise GPS et chaque soir le logement est assuré pour être sûr que personne ne s'égare au sein de la grande région Nouvelle Aquitaine.

