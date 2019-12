Limoges : 600 kilos de chocolat et un an de travail pour la vitrine du magasin Borzeix-Besse

Limoges, France

Le chocolatier corrézien Borzeix-Besse fête cette année ses 110 ans. Pour marquer cet anniversaire il a voulu réaliser une oeuvre exceptionnelle entièrement en chocolat. C'est ainsi qu'est née l'idée de cette vitrine qui vient d'être installée dans la devanture du magasin limougeaud du chocolatier. Une représentation de la Belle et la Bête qui a nécessité plus de 600 kilos de chocolat précise Bernard Besse. "Tout est en chocolat, du sol au plafond". Il n'y a aucune armature.

Un an de travail

C'est le responsable du laboratoire de Borzeix-Besse à Treignac qui a dirigé la conception et la réalisation. Une dizaine de personnes ont été mobilisées. Le travail a commencé il y a un an. "C'était beaucoup de travail de réflexion en amont, beaucoup de dessins" souligne Rachid Makcharrade. La difficulté était surtout de faire tenir en équilibre les grosses pièces. "Ça m'est arrivé avec plusieurs pièces que ça tombe" se rappelle le jeune homme en souriant. Le transport vers Limoges a été également très délicat. Même si le chocolat utilisé, grâce à une technique de chauffage particulière, est très dur, il reste très cassant. Inutile du coup de rêver de croquer cette sculpture. Une fois démontée elle sera refondue et le chocolat pourra être réutilisé pour une prochaine oeuvre.

Chocolatier depuis à peine plus de 2 ans

Une réalisation exceptionnelle donc que l'on doit à un presque novice en matière de travail du chocolat. Rachid Makcharrade était encore boulanger-pâtissier il y a 2 ans et demi. La découverte du monde de la chocolaterie chez Borzeix-Besse lui a fait changer de voie. Moins de trois ans après, formé entièrement par Bernard Besse, le voilà à 22 ans responsable du laboratoire de l'illustre maison corrézienne. Et avec l'envie de ne pas s'arrêter à cette première grande sculpture. "Quand on voit la pièce à la fin ça motive pour en réaliser une encore plus grande".