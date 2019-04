Limoges : excédé par les sirènes des pompiers, un riverain obtient un détour des camions

Limoges, France

Si il répond non sans humour, la consigne ne fait pas vraiment rire le syndicat Force Ouvrière des pompiers de la Haute-Vienne. Un habitant de l'avenue Ernest Ruben à Limoges, a récemment écrit au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Vienne. Il se plaint du bruit des sirènes de pompiers qui passent régulièrement sous ses fenêtres. Un courrier dans lequel il suggère d'autres itinéraires. Cette demande a trouvé écho au sein du commandement selon le syndicat FO, qui a partagé plusieurs documents sur sa page facebook. (voir ci-dessous). On peut y lire que les pompiers doivent maintenant "faire le nécessaire pour que les conducteurs privilégient l'itinéraire proposé" par cet habitant en colère.

Les documents partagés par le syndicat FO des pompiers de la Haute-Vienne sur leur page facebook - ©Page facebook Force Ouvrière Sis 87

La réaction du syndicat FO ne s'est pas fait attendre, par la voix de son représentant Nicolas Corneloup :"On trouve ça un peu hallucinant. Le commandement va dans ce sens là donc maintenant, chacun peut écrire au Sdis en proposant qu'on ne passe plus par telle rue ou telle rue parce que nos sirènes font du bruit. En fait, on passe rarement par l'avenue Ernest Rubun, mais souvent en bas de l'avenue où il y a l'intersection de l'avenue Baudin et du boulevard Bel Air, des itinéraires qu'on privilégient pour aller au CHU. C'est l'itinéraire direct quand on vient du centre ville. Tous les pompiers du sud de département passent par ce carrefour, là où il y a la TCL. Pour aller au plus vite ! Notre but, c'est de transporter nos victimes le plus rapidement possible aux urgences du CHU. On ne fait pas ça pour embêter les gens."

Et à ce pompier professionnel basé à la caserne de la Mauvandière de prévenir. Selon lui, cette consigne a très peu de chance d'être respectée :"Cela nous fait sourire. Et on aborde cela sur un ton humoristique. On peut lui proposer d'aller vivre à la campagne. Il y a moins de camions de pompiers qui passent. Mais il y aura des coqs, des cloches d'église qui sonneront et des tracteurs qui passeront. Je pense que la plupart des collègues ne changeront pas leurs habitudes. Si on doit aller au plus vite, on ira au plus vite. C'est du bons sens. Ce qui me fait moyennement sourire, c'est le soutien de notre commandement qui continue à nous donner des directives où ils n'ont aucune notion de ce qu'il se passe réellement sur le terrain et de comment on travaille. Ça continue à être très compliqué."

Ou quand le feu semble toujours couver alors qu'une grève historique s'était déclenchée l'année dernière au sein du Sdis 87. Le colonel Jouannet, directeur du SDIS en Haute-Vienne, préfère ne pas polémiquer mais assume :"Il n'y a aucune interdiction de passer par là. On essaye d'arranger les riverains quand cela est possible. Nous avons des priorités et des dispositifs sonores pour les faire respecter. On doit aussi essayer d'entendre les demandes des riverains."