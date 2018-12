Limoges: ils ont appris les gestes de premiers secours pour aider leurs animaux

Limoges, France

C'est une grande première en Haute-Vienne ! Ce samedi, dans les locaux de l'UNASS 87 (Union Nationale des Associations de Secouristes et Sauveteurs des entreprises Orange et La Poste) des particuliers ont appris les gestes de premiers secours sur les animaux.

Une manière de se rassurer mais aussi d'être capable de venir en aide à sa petite boule de poils ou à un animal blessé. Ces premiers gestes, comme chez les humains, peuvent faire gagner de précieuses minutes avant l'intervention d'un vétérinaire.

Agir rapidement en attendant un vétérinaire

La maison d'Alizée, 13 ans ressemble à une grande ménagerie. "J'ai un labrador, des chats, des lapins, des oiseaux et un cochon d'Inde" . Et toutes ces petites boules de poils et de plumes causent parfois du soucis à leur maîtresse, voire même quelques frayeurs. "Ca m'est arrivé d'avoir peur pour mes chats ... Si il devait leur arriver quelque chose, je m'en voudrais de ne pas pouvoir intervenir" explique la jeune fille. Intervenir, c'est justement pour ça qu'elle est là. Avec d'autres personnes ce samedi elle assiste à un cours bien particulier : des gestes de premiers secours ... pour animaux, tout particulièrement le chat et le chien.

Il faut être capable de connaître les bons gestes pour venir rapidement en aide à un animal - Alice

Alice, une autre participante veille, elle, sur des chevaux, des poneys, des chiens et des chats. Elle voulait surtout pouvoir agir rapidement en cas de problème. "Le vétérinaire c'est bien mais le temps qu'il puisse arriver, cette formation nous permet d'évaluer, de faire une phases d'examen, de voir si le chien réagit correctement ou pas, savoir où se situent les organes ou bien savoir quoi faire en cas de saignement abondant car le vétérinaire ne pourra peut être pas arriver à temps. _Il faut être capable de connaître les bons gestes pour venir rapidement en aide à un animal_" .

Quelques similitudes de l'homme à l'animal

Jean Claude Le Normand, l'un des deux formateurs de l'UNASS 87 explique bien que ces gestes ne dispense pas d'appeler le vétérinaire, cela doit rester le premier réflexe mais ils peuvent en revanche, comme chez l'être humain sauver des vies.

Comme pour un cours de premiers secours classique, Serge Deveix, l'un des intervenants, utilise des mannequins et des peluches pour sa démonstra © Radio France - Delphine-Marion Boulle

D'ailleurs, il y a quelques similitudes reconnaît bien volontiers Serge Deveix, l'autre formateur. "On copie pas mal de chose comme par exemple le garrot. Certains vont sourire mais comme il existe le bouche à bouche, _on peut aussi pratiquer le bouche à truffe et bien sûr on peut effectuer le massage cardiaque !_"

Cette grande première est amenée à se développer. De futures séances sont prévues dès l'an prochain en Haute-Vienne et la formation pourrait également se développer en Corrèze. Jean Claude Le Normand et Serge Deveix réfléchissent également à faire des formations spécifiques au grand public mais aussi aux chasseurs.