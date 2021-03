Limoges : les Halles centrales de la ville parmi les plus belles de France

Le magazine Géo vient de publier le classement des plus belles Halles de France et celles de Limoges y tiennent une place de choix. Un beau clin d'oeil un an et demi après les gros travaux de rénovation débutés en 2018 pour ce lieu mythique de la capitale Limousine.

Après un an et demi de travaux, les Halles centrales de Limoges obtiennent une petite consécration en ce début d'année 2021 : une place dans le classement des plus belles Halles de France du magazine Géo.

Les Halles de Limoges parmi les dix plus belles de France © Maxppp - C. Barreau/S. Jarry/Claude Duroy-Wikimedia Commons/JC. Tardivon/R. Wafflart

Débutés en 2018, les travaux avaient coûtés un peu plus de six millions d'euros et avaient durés un an et demi. Depuis, une trentaine de commerçants et deux restaurants ont pu s'installer sous la grande charpente en bois, verre et acier des Halles centrales.

Les Halles de Limoges © Radio France - Valentin Houinato

20 % de fréquentation en plus

La rénovation a donné une seconde vie aux Halles comme l'explique Sylvie Coudray-Beyrand, la présidente de l'association des commerçants des Halles. Depuis la réouverture, c'est "20 % de fréquentation en plus par rapport à avant le déménagement" .