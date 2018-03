Limoges, France

Avis aux apprentis sorciers du Limousin ! Une boutique entièrement consacrée au personnage Harry Potter ouvre ce jeudi dans le centre de Limoges (Haute-Vienne). Il propose à la vente des dizaines de produits dérivés de la saga : baguettes magiques, balais de sorciers, écharpes, etc. D'après le gérant, c'est seulement le troisième magasin de ce genre en France après Versailles (Yvelines) et Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

Une curiosité pour les passants

Depuis le début de la semaine, c'est un balai de passants qui s'arrêtent devant la boutique alors qu'à l'intérieur les produits viennent tout juste d'être déballés. "C'est intriguant, on a envie d'y aller", raconte Antoine, le nez collé à la vitrine, "Harry Potter, ce sont des souvenirs qui restent fort". Le premier tome de la saga est sorti en France il y a 20 ans. "Il n'y a pas eu de meilleure série depuis, rien ne m'a autant touchée qu'Harry Potter, on a vraiment grandit avec la saga", explique Justine, déjà envoûtée.

Des produits officiels de la Warner Bros

À l'entrée du magasin, les deux trentenaires reconnaissent une grande statuette d'Hedwige, la chouette blanche dans Harry Potter. Le gérant, grand fan de la série, a commandé des dizaines de produits dérivés sous licence, achetés directement aux studios Warner Bros et qu'il revendra au même prix affichés sur Internet. "Il y a des baguettes, des tasses, des vêtements. J'ai plein de bêtises aussi : l'épée de Gryffondor, la fameuse bière au beurre, les dragées surprises de Bertie Crochue à la crotte de nez, les gommes de limace aussi", s'amuse le patron.

Les produits sont sous licence "Harry Potter"'. © Radio France - Justine Dincher

Un confiseur, fan d'Harry Potter

Cet homme, qui se présente comme "un Weasley d'origine, rouquin gaucher, les pires des sorciers", est confiseur le reste du temps. Il a plusieurs boutiques en France et se lance donc dans le business Harry Potter : "dans mon entourage, des personnes me disent que je suis fou, ils ne croient pas que ça marche 20 ans après ! Mais je compare ça à Star Wars. Et Star Wars, ça fait plus de 50 ans que ça dure ! Je me dis qu'avec Harry Potter, j'ai encore 30 ans de commerce à faire."i Le patron cherche d'ailleurs une vendeuse ou un vendeur à temps plein. Pour ce poste, savoir manier la baguette serait un plus !

Le gérant possède déjà le mêm magasin dédié à Harry Potter, à Clermont-Ferrand. © Radio France - Justine Dincher

► Boutique "Sweets", rue du consulat à Limoges.