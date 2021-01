Limousin : ces maires qui s'adaptent pour présenter leurs voeux

Ce sont des cérémonies traditionnelles. Les maires ou présidents d'intercommunalités présentent leurs voeux aux habitants, souvent dans des salles des fêtes, avec une collation ou un buffet à la fin des interventions plus ou moins longues. Cette année, la crise sanitaire empêche la tenue de ces cérémonies. Beaucoup de maires ont d'ailleurs décidé de les annuler. Mais, si certains ont décidé de ne pas les remplacer, d'autres ont fait le choix de se rabattre sur Internet. Quelques exemples en Haute-Vienne et en Corrèze.

Saint-Junien et la carte de voeux (quasi) numérique

A Saint-Junien, le maire Pierre Allard a décidé de prononcer ses vœux sur Internet. Il a ainsi enregistré son discours et l'a diffusé sur la plateforme Youtube. Mais, pour lui donner plus de visibilité et permettre à tous ses concitoyens d'assister à son discours, il a distribué une sorte de carte de vœux, avec un "flashcode". Si on pointe l'appareil photo de son smartphone dessus, on tombe directement sur le site de la ville de St Junien. Alors, on peut choisir de lire ou de regarder les vœux du maire.

Il s'agit aussi d'ouvrir la discussion avec ses habitants, promet-il. Pierre Allard veut "réintroduire de la relation humaine", en permettant de dialoguer autour des perspectives pour 2021 sur les réseaux sociaux. "En ces temps où nous sommes cloisonnés les uns les autres, l'idée est de recréer ce dialogue particulièrement important pour la société".

A Allassac (Corrèze), une cérémonie en plusieurs temps

Pas de date unique à Allassac. La cérémonie des vœux est sinon annulée, au moins reportée. Mais Jean-Louis Lascaux, le maire réélu en 2020, n'a pas souhaité être absent. Il présente ses vœux en plusieurs temps. "Que ce soit sur le marché local du vendredi ou dans les écoles, il faut s'adapter" tonne le maire, qui ne veut pas oublier "les plus isolés, à savoir les résidents d'EPHAD. Je m'y suis rendu avec ma première adjointe le premier janvier".

Il pense organiser des visites dans des entreprises durant le mois pour adresser ses vœux au monde économique. "On navigue à vue depuis mars" souffle Jean-Louis Lascaux.

A Tulle (Corrèze), des vœux en musique et en solidarité

Tulle Agglo ne présentera pas non plus de vœux pour la bonne idée. Les équipes de communication ont néanmoins anticipé depuis plusieurs semaines. Ils ont créé un petit clip avec plusieurs employés communaux et de lieux emblématiques de l'agglo. "Chacun a une expression, un sourire et ils brandissent une pancarte avec un mot qui représente leurs services et leurs compétences" explique le vice-président de Tulle Agglo en charge de la relation avec les communes Jean-François Labbat. La vidéo sera dans toutes les communications par mail. Elle est d'ores-et-déjà sur le site de Tulle Agglo. La musique a été réalisée par un groupe corrézien, Breaking Tap.