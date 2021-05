Line Renaud offre 40 costumes de scène au CNCS de Moulins !

Grâce à la générosité de la plus populaire meneuse de revue de France, le Centre National du Costume de Scène va enrichir ses collections. Des vêtements de scène où personnels et des accessoires qui ont jalonné la longue carrière de Line Renaud conquise par le travail du CNCS.

Le musée s'est vu offrir une quarantaine de tenue de scène de la plus populaire meneuse de revue de France : Line Renaud ! "À 93 ans, elle se dit "rassurée" que ces emblèmes de sa carrière entrent au musée." La relation entre le CNCS et Line Renaud débute en 2016 à l’occasion de l’exposition "Déshabillez-moi ! Les costumes de la pop et de la chanson" où quatre costumes portés par la comédienne étaient présentés.

C’est suite à ce prêt que l’artiste se rapproche du CNCS et que le projet de don est engagé. Grâce à la générosité de Line Renaud, 40 pièces ont été sélectionnées et rejoignent ainsi les collections du musée. " En filigrane on retrouve toutes les époques de sa longue carrière" explique Delphine Pinasa la directrice du musée, "de sa petite robe noire de ses débuts de chanteuse, ses robes de meneuses de revue au Casino de Paris et à Las Vegas dans les années 70. Il y a aussi des tenues portées dans les shows télé où lors de rencontres avec des artistes et des hommes politiques célèbres dans le monde entier."

Deux ans d'attente avant de voir les costumes de Line Renaud

Cela nécessitera un peu de patience pour voir ces costumes, pas avant au moins deux ans car avec la pandémie, le CNCS a dû décaler plusieurs collections. Selon sa directrice, les costumes de scène de Line Renaud seront probablement intégrés à une thématique autour du music-hall parmi une soixantaine d'autres costumes de scène.

Delphine Pinasa rappelle qu'elle ne dirige pas un musée comme les autres _"Le textile est trop fragile pour être montré de manière permanente comme des tableaux de peintres_. Nous sommes sur des présentations temporaires qui se renouvellent avec chaque fois un nouveau thème. Les costumes entre temps sont conservés soigneusement, ceux de Line Renaud comme les autres entrent ainsi dans les collections de France. Ils seront conservés pour l'éternité, photographiés et mis en ligne donc accessibles pour des chercheurs et valorisés lors d'expositions temporaires."