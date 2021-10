Lionel Jospin candidat à la présidentielle 2022 ? Ils sonnent chez lui pour le convaincre

Un repas entre amis, une discussion politique et une idée : et si Lionel Jospin pouvait rassembler tous les partis de gauche sous sa candidature ? Convaincus, Philippe Laumont, Jacques Torregano et Léonard Héliot ont décidé d'en faire un documentaire.

Les volets de la maison de Lionel Jospin, à Ars-en-Ré sur l'Île de Ré étaient ouverts, mais nous ne sauront pas si il a ouvert à Philippe Laumont, Jacques Torregano et Léonard Héliot. Il faudra attendre le documentaire espéré pour janvier.

"Je pense aux Etats-Unis et à Joe Biden"

Tout est parti d'un dîner entre Philippe et ses amis. Une discussion politique et un constat : "personne ne semblait pouvoir rassembler la gauche et je parle de la gauche large" explique Philippe Laumont. Rapidement, un nom lui vient, celui de Lionel Jospin : "_je pense aux Etats-Unis et à Joe Biden_, c'est un vieux monsieur qui n'a plus d'ambition personnelle, mais une ambition politique et Jospin, c'est ça pour moi, il pourrait faire toutes les réformes qu'on repousse depuis des années".

De Tours à Ars-en-Ré

Il embarque Jacques Torregano, grand reporter, et Léonard Héliot réalisateur pour un périple entre Tours, lieu du congrès du Parti Socialiste en 1920 et l'Île-de-Ré sur cinq jours. Et au bout du pont, il fallait encore aux trois optimistes passer dans la boulangerie d'Ars-en-Ré pour récupérer le dessert préféré de Lionel Jospin. Tout était fait pour le convaincre.

Sur plusieurs étapes, ils ont posé des questions à une cinquantaine de personnes qu'ils ont rencontré pour prendre le pouls : "beaucoup parlent de vote blanc, tout le monde a le sentiment qu'il faut réformer le système électoral, ils n'ont plus envie de voter pour l'homme providentiel" note Jacques Torregano. "Au début ils disent que la politique ne les intéresse pas, mais au bout de deux ou trois questions on entame une vraie discussion" explique enfin Philippe Laumont.