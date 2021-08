Lionel Messi en partance pour Rennes ou Vitré ?

Lionel Messi quitte le club de foot de Barcelone après plus de 20 ans de vie commune. Un choc dans le monde du football qui fait réagir jusqu'en Bretagne. Sur les réseaux sociaux, le club de l'AS Vitré s'en est amusé. Un supporter du Stade Rennais a lui imaginé le joueur en rouge et noir.

C'est un coup de théâtre, un coup de tonnerre et même un coup de massue pour certains. Lionel Messi ne portera pas les couleurs du FC Barcelone la saison prochaine. Après 20 ans de vie commune, le club et le sextuple Ballon d'Or ont annoncé leur séparation. L'information a secoué le monde du football. A 34 ans, Messi est désormais libre de rejoindre un autre club : Manchester City ou le PSG ?

Messi en jaune ou en rouge et noir ?

En tout cas, la nouvelle n'a pas laissé de marbre l'équipe de l'AS Vitré. Sur sa page Facebook, le club a réalisé un montage annonçant la signature de l'Argentin au sein de son effectif, "après de très longues négociations." La publication n'a pas manqué de faire réagir les supporters des Vitréens. "Il faut vendre la ville de Vitré pour payer son salaire," s'amuse l'un d'entre eux.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Sur Twitter, un internaute a lui imaginé Lionel Messi en Rouge et Noir la saison prochaine. Et si le champion rejoignait l'équipe du Stade Rennais ? Le rêve est possible...