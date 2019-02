Dordogne : à qui est le cacatoès rose et blanc ?

Un cacatoès rose et blanc s'est posé ce dimanche 24 février sur la tête d'une habitante de Liorac-sur-Louyre. Il a été capturé et la gendarmerie cherche ses propriétaires.

Liorac-sur-Louyre, France

A qui est le cacatoès ? A Liorac-sur-Louyre, ce dimanche 23 février, un cacatoès rose et blanc s'est posé de façon impromptue et un peu brutale sur la tête d'une habitante du village situé à l'est de Bergerac, alors qu'elle sortait de chez elle. Sylvana, sa fille, raconte la suite. "Ma mère se fait attaquer par un oiseau, la peur de sa vie ! L'oiseau s'envole. Elle criait comme une folle, l'oiseau repique sur elle, une peur bleue, elle sentait les griffes se poser sur son crâne et il commençait à la becquer un peu, il voulait se poser, il avait peur, ma mère tenait des oeufs, je vous raconte pas, tous explosés par terre. Elle le refait partir. Il se pose sur la toiture en poussant des cris venus de nulle part."

Finalement, l'oiseau s'est laisse capturer très gentiment

Il n'a posé aucune difficulté pour se laisser attraper. Il était fatigué, affamé, assoiffé. "Il est à l'abri dans une petite cage. Il est adorable, il se laisse caresser, il ne fait que chanter, il est trop mignon" explique Sylvana.

Le cacatoès caputé à Liorac sur Louyre - Gendarmerie de la Dordogne

Mais malgré toutes ses tentatives, la jeune femme n'a pas encore réussi à le faire parler, ni à lui faire donner son numéro de téléphone ! Le petit cacatoès Rosalbin qui est bagué, attend bien sagement que ses propriétaires viennent le chercher. Vous pouvez contacter la mairie de Liorac-sur-Louyre ou la gendarmerie de Lalinde au 05 53 63 56 30.