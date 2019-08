Loches : le créateur de la 2 CV en bois se lance un autre défi, la construction d'une camionnette....également en bois

Loches, France

Il avait créé la sensation le 23 septembre 2017 en présentant à Loches sa 2 CV en bois avec sa carrosserie composée de plusieurs essences d'arbres fruitiers de même que l'habitacle (tableau de bord, volant), près de six ans de travail et 5 000 heures. Depuis le mois d'octobre 2018, Michel Robillard s'est lancé un nouveau défi, réaliser une camionnette Citroën "Tube" de type H en mémoire à Victor Lanoux et la série télévisée "Louis la Brocante". Camionnette mythique puisqu'elle a servi des années 50 aux années 70 d'épicerie ambulante pour les commerçants mais également de fourgon cellulaire pour la police et même de bétaillère.

Dans son atelier Michel Robillard a accroché la photo de l'utilitaire © Radio France - Jean Lebret

Chez Michel Robillard à Sennevières près de Loches, le domicile est accolé au musée de petites maquettes en bois et à quelques pas il y a l'atelier. Le chantier avance, la camionnette prend forme mais la difficulté est de faire onduler le bois comme la tôle d'une carrosserie automobile explique le retraité de 70 ans qui est menuisier depuis l'âge de 14 ans et maquettiste depuis une vingtaine d'années : "il y a entre 250 et 300 m d'ondulation qui sont réalisés dans la masse. Il faut un peu plus d'un demi m3 de bois mais pour trouver du bois fruitier ce n'est pas simple et cela coûte cher, c'est environ 2 000 euros le m3. Avec l'association "la belle Lochoise" nous récupérons des dons pour acheter du bois, pour faire la mécanique et la partie électrique"

Michel Robillard dans son atelier © Radio France - Jean Lebret

Pour sa camionnette le moteur sera celui d'une traction de 9 CV, il sera remis à neuf par des passionnés en Saône-et-Loire. Mais comme pour sa 2 CV en bois, Michel Robillard ne pourra pas prendre la route : "Comme il y a modification de véhicule vous êtes obligé de passer la camionnette au contrôle des Mines et les Mines aujourd'hui ne veulent pas se mouiller, ils demandent un certificat au constructeur mais comme ce n'est pas Citroën qui a fait le projet, ils sont réticents pour donner une autorisation. Le plus cadeau pour moi serait d'avoir une carte grise à titre exceptionnel"

Ce n'est donc pas gagné pour cet artisan passionné. Pour sa 2 CV, l'ancien menuisier s'est contenté de la faire rouler après autorisation lors d'événements privés, sur des parkings par exemple.