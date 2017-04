Loches : Pascal est le seul réparateur de radiateur de voiture de collection en France !

Un Tourangeau donne une seconde vie à des voitures de collection. Depuis dix ans, il répare les radiateurs de voitures anciennes, des pièces vieilles de 70 à 80 ans. Et son savoir-faire est de plus en plus recherché, c'est l'un des derniers soudeurs à pouvoir réparer ce genre de pièce.

Dans le garage de Pascal, il y a des radiateurs partout. Certains sont accrochés sur les murs, d'autres sont posés sur des tables ou à même le sol. Mais sa plus belle pièce est accrochée au milieu de la pièce.

C'est un radiateur de la voiture de 1922 de la marque Grégoire. Il en existe seulement deux exemplaires dans le monde. Je l'avais acheté il y a quelques années dans un lot de radiateurs anciens, et il était en très mauvais état. Il y avait des bosses partout et le faisceau du radiateur n'était plus en état de marche.

Voici un radiateur Grégoire de 1922, il y a deux dans le monde © Radio France - Morad Djabari

Pascal a donc restauré entièrement ce radiateur. Chaque pièce demande en moyenne une centaine d'heures de travail, et chaque radiateur est différent. De ce fait, Pascal a appris la restauration de radiateur de voiture de collection au fur et mesure.

Je refait tout à l'identique et c'est ce que recherchent mes clients, donc je démonte tous les composants du radiateur. Je refais les faisceaux, je coupe tous les éléments à la bonne dimension.

Le savoir-faire du soudeur Lochois est maintenant recherché dans le monde entier. En Europe mais aussi en Australie ou aux Etats-Unis.

En France, je suis le seul à réparer des radiateurs à l'origine de façon artisanale, et depuis quelques années on commence à me connaître grâce aux bouche à oreilles et au différent salon de voiture de collection que je fais. A présent, on sait que si on vient chez moi, votre radiateur sera entre de bonnes mains.

Les collectionneurs sont prêts à payer jusqu'à 10.000 euros pour la restauration d'un radiateur.