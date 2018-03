Locmiquélic, France

L'histoire n'a finalement aucune conséquence, mais dans le pays de Lorient, elle rappelle de très mauvais souvenirs, comme en 2014 quand un feu de camp avait déclenché l'explosion d'une munition. A l'époque, un mort et un blessé grave. Elle oblige aussi chacun à se dire qu'il faut informer et éduquer les plus jeunes au risque des objets sensibles sur les plages.

Il trouve l'obus... et le déplace !

Jeudi après-midi, à Locmiquélic, une des communes de la rade de Lorient, un enfant a trouvé un obus sur la plage Sainte-Catherine. Ne sachant sans doute pas trop quoi en faire, il l'a pris et ramené à la mairie... qui ne se trouve pas très loin de là. Rapidement alertée, la maire Nathalie La Maguéresse a demandé leur avis aux démineurs de Brest. "Au vu de la photo, ils nous ont dit que l'obus était réellement dangereux. On a fait évacuer la mairie, on a coupé le chauffage, et on a mis du sable autour de la munition". Problème, les démineurs ne pouvaient intervenir que ce vendredi matin. Le secteur a donc été bouclé, et interdiction complète d'entrer dans la mairie jusqu'à la fin des opérations.

Rappel de prudence

Pour Nathalie Le Maguéresse, il faut profiter de cette histoire pour rappeler les consignes de prudence. Un obus ou une munition ne se déplace pas, et dans la mesure du possible, il ne faut ni la toucher ni s'en approcher. Prévenir au plus vite les gendarmes ou les policiers les plus proches.