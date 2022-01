Loir-et-Cher : la triple championne paralympique Marie-Amélie Le Fur retrouve sa prothèse perdue dans le RER

Grâce à son message posté sur les réseaux sociaux et la mobilisation qui s'en est suivie, la Vendômoise et triple championne paralympique Marie-Amélie Le Fur a pu retrouver sa prothèse de sport perdue dans le RER C, en région parisienne.