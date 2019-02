Loir-et-Cher : une météorite vendue 20.000 euros aux enchères

Vendôme, France

Une météorite a été adjugée à 20 000 euros pièce ce jeudi, lors d'une vente aux enchère organisée à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, selon l'AFP (Agence France Presse). Il s'agit d'une pierre de vingt kilos, appelée le "pied d'éléphant". Cette pierre avait été acquise au Maroc, par un passionné français, Gérard Mercier, qui a passé une partie de sa vie à "chasser" des météorites, notamment dans le désert marocain. On ne sait pas qui a acquis ce "pied d'éléphant".

La collection personnelle d'un passionné français

La vente était organisée par des commissaires-priseurs de Tours, Philippe et Aymeric Rouillac, et a réuni 25 personnes, ce jeudi. Au total, une centaine de pierres ont ainsi été vendues aux enchères, soit directement sur place soit par téléphone. Une grande partie de la collection avait été mise aux enchères sur internet depuis plusieurs semaines, et seules les plus belles pièces avaient été "réservées" pour la vente physique de ce jeudi.