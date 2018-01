Deux pâtisseries situées à 150 km à vol d’oiseau, l’une en Ardèche et l’autre dans la Loire ont vu leurs commandes se mélanger à la veille du jour de l’an.

Saint-Étienne, France

Tout cela à cause de leur patronyme, les pâtissiers ont le même nom de famille "Laurent", et surtout à cause de l’inattention des clients qui passent leurs commandes sur internet sans vérifier la localisation de leurs achats.

La patîsserie Laurent de Vals les Bains - ©googlemaps

Ils ont confondu le pâtisserie "Laurent" de Vals les Bains en Ardèche avec la pâtisserie "Laurent" de La Grand Croix dans la vallée du Gier dans la Loire.

La patîsserie Laurent de La Grand Croix - ©googlemaps

Résultat, des clients persuadés d’avoir commandé leur bûche de Noël à Vals les Bains en Ardèche chez Didier Laurent et qui avaient en réalité choisi leur bûche chez Pascal Laurent le pâtissier de La Grand-Croix dans la Loire.

Le plus surpris des deux c’est effectivement le pâtissier de Vals les Bains, Didier Laurent, à qui l’on réclame une commande qui n’existe pas.

Didier Laurent de Vals les Bains Copier

Quand on tape pâtisserie Laurent sur Google les deux établissements apparaissent sur le même encadré… d’où l’erreur

La recherche google qui sème le trouble ? - ©google

Pascal Laurent le pâtissier ligérien.

Pascal Laurent de La Grand Croix Copier

Et l’histoire ne date pas d’hier ça fait maintenant plusieurs années que des quiproquos comme celui-là se reproduisent régulièrement. Pascal Laurent le pâtissier de la Grand Croix

Pascal Laurent de La Grand Croix Copier

Confirmation de son homologue ardéchois et l’idée qui va faire son chemin qu’il faut mettre en place quelque chose pour éviter çà l’an prochain

Didier Laurent de Vals les Bains Copier

Il y avait déjà eu un quiproquo semblable avec un autre pâtissier Laurent mais installé cette fois à Gérardmer dans les Vosges.