Loire-Atlantique : ce club de football crée son album façon Panini

Les stars de cet album, ce ne sont pas les joueurs de la Ligue 1, mais ceux de l'ASVP, l'Association sportive Vieillevigne-La Planche : il y a plus de 400 vignettes à collectionner. France Bleu Loire Océan s'est rendu au club ce mercredi 23 février, deux mois et demi après le lancement de l'album.

"Je suis à fond dedans, sourit Valentin, âgé de 20 ans et licencié au club de Loire-Atlantique depuis 14 ans. C'est comme les albums de la Ligue 1, de la Coupe du monde, sauf que là, c'est ton club." Ce mercredi 23 février, cela fait deux mois et demi que l'album a été distribué aux plus de 400 licenciés de l''Association sportive Vieillevigne-La Planche, et environ 60.000 vignettes ont été vendues.

L'objectif, c'est de permettre aux différents licenciés de se rencontrer, d'avoir des échanges intergénérationnels

- Sylvain, à l'origine de l'album de l'ASVP

La très grande majorité des licenciés sont présents dans l'album. "On a fait une séance photo début septembre, explique Sylvain, membre du bureau du club. Les albums ont été distribués début décembre et aujourd'hui, il y en a déjà huit qui ont été remplis dont un premier au bout de quatre semaines."

Les vignettes sont vendues par lot de huit pour un euro dans plusieurs commerces locaux de La Planche et Vieillevigne. À la fin de la saison, un tirage au sort sera organisé : tous ceux qui auront fini leur album auront une chance de gagner un lot.

_"La prochaine échéance pour nous, c'est dimanche [27 février] à 14 heures_ , poursuit Sylvain. On organise la première journée d'échanges où tout le monde pourra venir échanger ses vignettes en double."