Loire-Atlantique : des réveillons insolites

Certains ont choisi des lieux insolites pour passer la nuit de la Saint-Sylvestre. En amoureux ou entre amis, voici quatre lieux insolites, déjà complets mais qui vous tenteront peut-être pour l'an prochain.

La Villa Cheminée, à Cordemais

La Villa Cheminée à Cordemais © Maxppp - Franck Dubray

La Villa cheminée, à Cordemais, est un œuvre d'art créée par le Japonais Tatzu Nishi à l’occasion de la biennale d'art contemporain Estuaire Nantes Saint-Nazaire, en 2009. Murielle l'a louée pour y passer la nuit de la Saint-Sylvestre avec son mari. "C'est un moment très romantique, un moment à nous deux", explique Murielle qui décrit ce lieu avec amour : "il ne peut rien nous arriver quand ont est là-haut, le temps est suspendu. On profite du sentiment de paix que le lieu dégage." 145 euros la nuit, à réserver sur le site du VAN , le Voyage à Nantes.

La yourte mongole, à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

La yourte mongole, à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu - Catherine Liabastre

Installés à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Catherine Liabastre et Bruno Chopin louent régulièrement leur yourte mongole à des amoureux, et notamment pour le 31 décembre. Catherine Liabastre explique : "Les gens viennent chercher un sorte de cocon, un nid douillet pour se retrouver et déconnecter avec la ville. Il y a un dôme transparent et quand on est dans la lit, on peut voir les étoiles". 80 euros la nuit en week-end sur le site gite.fr

La pêcherie sur l'océan, à Saint-Nazaire

La pêcherie 172 à Saint-Nazaire

Située sur le front de mer à Saint-Nazaire, la pêcherie 172 est louée jusqu'à minuit, par une famille, pour ce réveillon du 31 décembre. "On est au milieu d'un petit cocon" explique Jérôme Legoux. le propriétaire, "il y a un poêle à bois. Vous êtes entourés de mer, de vent. C'est tout petit. La capacité, c'est six personnes donc on peut y faire une toute petite fête". 39 euros les quatre heures, à réserver sur le site des Pêcheries de Saint-Nazaire

La Micr'Home, à Nantes

La Micr'Home à Nantes - VAN

La plus petite maison de Nantes, la Micr'Home affiche complet pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre. Cet appartement se niche a cinq mètres de hauteur dans une rue d'à peine 2,78 mètres de large. Ouvert en 2017, il est l'œuvre de l'architecte d'intérieur, Myrtille Drouet. 120 euros la nuit, à louer sur du VAN , le Voyage à Nantes.