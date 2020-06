Loire-Atlantique : deux wallabies fugueurs recueillis par Planète Sauvage

Ils étaient en fugue. Deux wallabies, des cousins du kangourou, ont désormais élu domicile dans le parc animalier de Planète Sauvage à Port-Saint-Père. Les deux marsupiaux ont été récupérés récemment par les pompiers l'un à Saint-André-des-Eaux et l'autre à Guéméné Penfao.

le wallaby de Parma pèse entre 3 et 5 kilos

Le premier wallaby récupéré fin avril pendant le confinement à Saint-André-des-Eaux est un animal plutôt rare et menacé, il s'agit d'un wallaby de Parma. Après avoir passé quelque temps en quarantaine, le wallaby fugueur, une femelle qui n'a pas encore de nom, a intégré un enclos de Planète sauvage qui a été aménagé pour le petit animal. Il y côtoie cygnes noirs et canards originaires d'Océanie. Le parc animalier ne possédait pas encore de ce type de marsupial.

Le wallaby de Parma fait penser à un "mini kangourou" - Planète Sauvage

La particularité du wallaby de Parma c'est que c'est un tout petit animal qui pèse de 3 à 5 kgs contre 25 kgs pour le wallaby de Bennet et jusqu'à 50 kgs pour le kangourou. C'est une espèce quasi-menacée, visible seulement dans une cinquantaine de zoos en Europe"Vincent Lanthaume, responsable zoologique de Planète Sauvage

Le wallaby de Parma a regagné son enclos - Planète Sauvage

Deux autres congénères en provenance d'un zoo autrichien viendront tenir compagnie au nouvel hôte du parc animalier dès le mois prochain. Le propriétaire de l'animal retrouvé à Saint-André des Eaux n'a pas été identifié. L'enquête de gendarmerie est toujours en cours. L'animal ne disposait pas de puce et pour cause, sa détention par un particulier en France est illégale.

Les particuliers peuvent acheter des wallabies de Bennet

Quant au wallaby de Bennet, récupéré le week-end dernier près de la forêt du Gâvre, il est actuellement en quarantaine. Il devrait ensuite retrouver la trentaine de wallabies et de kangourous qui séjournent avec les émeus sur la plaine australienne de Planète Sauvage à moins que son propriétaire ne se manifeste d'ici là.

Une trentaine de wallabies de Bennet et de kangourous vivent sur la plaine australienne © Radio France - Anne Patinec

Selon Vincent Lanthaume, en Loire-Atlantique une centaine de particuliers possèdent des wallabies de Bennet. On peut les acheter auprès d'élevages en France et en posséder jusqu'à six sans avoir besoin de certificat de capacité, une simple déclaration en préfecture suffit. La réglementation devrait changer l'an prochain.

Wallabies et kangourous partagent la plaine australienne avec les émeus © Radio France - Anne Patinec